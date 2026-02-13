STM resiste alle vendite: HSBC alza il target price a 35 euro

(Teleborsa) - Si muove in territorio positivo il titolo STMicroelectronics
con un profit a +1,23%, in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'intero listino milanese, trovando assist dagli analisti.
In particolare, gli esperti di HSBC hanno confermato il giudizio "Buy" mentre hanno rivisto al rialzo il target price a 35 euro dai 29 euro indicati in precedenza
.
Nei giorni scorsi, STM ha ampliato l'intesa con Amazon Web Services
su cloud e datacenter per l'AI.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda italo-francese di semiconduttori
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso STMicroelectronics
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di chip
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,67 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,11. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,22.