STM, HSBC alza tp e conferma "buy"

(Teleborsa) - Gli analisti di HSBC hanno rivisto al rialzo il target price sul titolo STM portandolo a 29 euro. Confermato il giudizio "buy".
Intanto a Piazza Affari le azioni STMicroelectronics
passano di mano con un calo dell'1,62%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda italo-francese di semiconduttori
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di STMicroelectronics
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 24,23 Euro. Primo supporto visto a 23,42. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,13.