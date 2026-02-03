Milano 15:45
46.412 +0,88%
Nasdaq 15:45
25.643 -0,37%
Dow Jones 15:45
49.562 +0,31%
Londra 15:45
10.264 -0,75%
Francoforte 15:45
24.781 -0,07%

STM, HSBC alza tp e conferma "buy"

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Gli analisti di HSBC hanno rivisto al rialzo il target price sul titolo STM portandolo a 29 euro. Confermato il giudizio "buy".

Intanto a Piazza Affari le azioni STMicroelectronics passano di mano con un calo dell'1,62%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda italo-francese di semiconduttori, che fa peggio del mercato di riferimento.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di STMicroelectronics. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 24,23 Euro. Primo supporto visto a 23,42. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,13.
