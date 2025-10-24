Milano 9:56
42.347 -0,08%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 9:56
9.587 +0,09%
24.192 -0,06%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Ottima performance per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso in rialzo del 3,83%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 67,59. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 72,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```