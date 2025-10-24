Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Ottima performance per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso in rialzo del 3,83%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 67,59. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 72,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)