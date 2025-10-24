Milano 9:59
Analisi Tecnica: USD/CAD del 23/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

La giornata del 23 ottobre chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un -0,01%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,4022. Primo supporto visto a 1,3977. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,3962.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
