Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 18:26
25.391 +1,17%
Dow Jones 18:26
47.279 +1,17%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,7%

Il FTSE 100 chiude la seduta a 9.645,62 punti

Londra riporta un guadagno dello 0,70%, terminando a 9.645,62 punti.
