Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 18:26
25.391 +1,17%
Dow Jones 18:26
47.279 +1,17%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,44%

Ibex 35 chiude la seduta a 15.861,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,44%
Madrid riporta un guadagno dello 0,44%, terminando a 15.861,5 Euro.
Condividi
```