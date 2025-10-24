Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 18:26
25.391 +1,17%
Dow Jones 18:26
47.279 +1,17%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,25%

Il FTSE MIB chiude la seduta a 42.486,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,25%
Milano riporta un guadagno dello 0,25%, terminando a 42.486,67 punti.
Condividi
```