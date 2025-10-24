Milano 9:59
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,59%

Hang Seng a 26.122,1 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng +0,59% a quota 26.122,1 all'apertura pomeridiana.
