Borsa Italiana, in aumento il controvalore degli scambi del 23/10/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,58 miliardi di euro, in rialzo rispetto a 3,46 miliardi della vigilia.I volumi si sono attestati a 0,53 miliardi di azioni, rispetto a 0,44 miliardi precedenti.Tra i 673 titoli scambiati sul listino milanese, 387 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 250 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 36 azioni.