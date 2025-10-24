Milano 10:00
42.365 -0,04%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:00
9.586 +0,08%
24.202 -0,02%

Borsa Italiana, in aumento il controvalore degli scambi del 23/10/2025

Borsa Italiana, in aumento il controvalore degli scambi del 23/10/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,58 miliardi di euro, in rialzo rispetto a 3,46 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,53 miliardi di azioni, rispetto a 0,44 miliardi precedenti.

Tra i 673 titoli scambiati sul listino milanese, 387 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 250 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 36 azioni.





(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)
