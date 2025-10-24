Milano 15:52
42.415 +0,08%
Nasdaq 15:52
25.323 +0,90%
Dow Jones 15:52
47.104 +0,79%
Londra 15:52
9.596 +0,18%
Francoforte 15:51
24.223 +0,06%

Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,16%

Il Dow Jones inizia a scambiare a 46.811,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,16%
L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,16%, dopo aver aperto a quota 46.811,51.
Condividi
```