Milano 16:34
42.683 +0,91%
Nasdaq 16:34
24.746 -0,51%
Dow Jones 16:34
46.722 +0,59%
Londra 16:34
9.598 +0,66%
Francoforte 16:34
23.429 +0,82%

Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,07%

Il Dow Jones inizia a scambiare a 46.482,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,07%
L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,07%, dopo aver aperto a quota 46.482,36.
Condividi
```