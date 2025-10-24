Milano 10:01
42.352 -0,07%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:01
9.586 +0,08%
Francoforte 10:00
24.196 -0,05%

Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi avanza in maniera frazionale, arrivando a 485,77 punti.
Condividi
```