Francoforte: scambi in positivo per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia del cemento tedesca
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di HeidelbergCement
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 193,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 198,6. Il peggioramento del big cementiero tedesco
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 191,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)