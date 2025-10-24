Milano 13:08
Francoforte: scambi in positivo per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia del cemento tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di HeidelbergCement rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 193,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 198,6. Il peggioramento del big cementiero tedesco è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 191,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
