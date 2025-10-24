Milano 13:36
Finanza
IPI, chiuso in anticipo collocamento bond 2025-2032: sottoscritto in due ore l’intero ammontare residuo
(Teleborsa) - IPI, gruppo specializzato nella consulenza e nei servizi immobiliari a investitori e operatori istituzionali, aziende e privati, ha annunciato la chiusura anticipata dell’offerta obbligazionaria "IPI Spa Tasso Variabile 2025-2032", a seguito della rapida sottoscrizione dell’intero ammontare residuo pari a 10,85 milioni di euro nelle prime due ore di apertura del collocamento, avvenuta questa mattina.

L’operazione, gestita da Directa SIM S.p.A., prevedeva un controvalore complessivo di 30 milioni di euro, corrispondente a 30.000 obbligazioni da 1.000 euro ciascuna. Con la tranche odierna, si conclude il collocamento dell’intero prestito, dopo che tra il 1° agosto e il 19 settembre 2025 erano già state sottoscritte obbligazioni per un valore nominale di 19,15 milioni di euro tramite distribuzione diretta sul MOT.

Le obbligazioni residue sono state collocate per 351 unità a investitori retail e 10.500 a investitori professionali.
