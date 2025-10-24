IPI, chiuso in anticipo collocamento bond 2025-2032: sottoscritto in due ore l’intero ammontare residuo

(Teleborsa) - IPI
, gruppo specializzato nella consulenza e nei servizi immobiliari a investitori e operatori istituzionali, aziende e privati, ha annunciato la chiusura anticipata dell’offerta obbligazionaria
"IPI Spa Tasso Variabile 2025-2032
", a seguito della rapida sottoscrizione
dell’intero ammontare residuo pari a 10,85 milioni di euro
nelle prime due ore di apertura del collocamento, avvenuta questa mattina.
L’operazione, gestita da Directa SIM S.p.A., prevedeva un controvalore complessivo
di 30 milioni di euro, corrispondente a 30.000 obbligazioni da 1.000 euro ciascuna. Con la tranche odierna, si conclude il collocamento dell’intero prestito, dopo che tra il 1° agosto e il 19 settembre 2025 erano già state sottoscritte obbligazioni per un valore nominale di 19,15 milioni di euro tramite distribuzione diretta sul MOT.
Le obbligazioni residue sono state collocate per 351 unità a investitori retail
e 10.500 a investitori professionali
.