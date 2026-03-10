Stellantis, in collocamento bond perpetuo in tre tranche tra euro e sterline

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive, ha. Sebbene le obbligazioni proposte siano perpetue, Stellantis può rimborsarle tra la prima data di rimborso anticipato a marzo 2031 e la prima data di rideterminazione a giugno 2031 per lanon call, tra la prima data di rimborso anticipato a giugno 2032 e la prima data di rideterminazione a settembre 2032 per lae tre mesi non call e tra la prima data di rimborso anticipato a dicembre 2033 e marzo 2034 per lae nove mesi non call.ha assegnato ilalle tre tranche proposte. Il completamento e l'entità dell'emissione ibrida inaugurale della società saranno soggetti alle condizioni di mercato. Il 6 febbraio 2026, Stellantis ha comunicato di aver ottenuto l'autorizzazione per l'emissione di strumenti ibridi fino a 5 miliardi di euro per rafforzare il proprio bilancio, in un contesto di trasformazione aziendale in corso. Se la società dovesse emettere l'importo massimo di 5 miliardi di euro di obbligazioni ibride, S&P stima il rapporto tra obbligazioni ibride in circolazione e capitalizzazione rettificata a circa il 9%, ben al di sotto del limite del 15% che limita il numero di obbligazioni ibride che possono ricevere contenuto azionario secondo i suoi criteri.ha assegnato unalle obbligazioni. L'outlook stabile riflette la previsione che la società sarà in grado di migliorare la propria redditività e tornare a una generazione di FCF positiva nei prossimi 12-18 mesi. Inoltre, l'outlook stabile riflette la previsione che la società dimostrerà un'ulteriore crescita delle vendite unitarie grazie ai prodotti lanciati di recente.