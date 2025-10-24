Milano
13:08
42.297
-0,20%
Nasdaq
23-ott
25.097
0,00%
Dow Jones
23-ott
46.735
+0,31%
Londra
13:08
9.571
-0,08%
Francoforte
13:07
24.200
-0,03%
Venerdì 24 Ottobre 2025, ore 13.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: brillante l'andamento di Indra
Madrid: brillante l'andamento di Indra
Migliori e peggiori
,
In breve
24 ottobre 2025 - 13.00
Punta con decisione al rialzo la performance della
multinazionale spagnola operante nel settore IT
, con una variazione percentuale del 2,73%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: brillante l'andamento di Indra
Madrid: andamento negativo per Indra
Madrid: calo per Indra
Madrid: rosso per Indra
Titoli e Indici
Indra Sistemas
+2,60%
Altre notizie
Madrid: allunga il passo Indra
Madrid: risultato positivo per Indra
Madrid: in calo Indra
Madrid: positiva la giornata per Indra
Madrid: scambi in positivo per Indra
A Madrid, forte ascesa per Indra
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto