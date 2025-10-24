Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 18:26
25.391 +1,17%
Dow Jones 18:26
47.279 +1,17%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

New York: andamento rialzista per JP Morgan

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per JP Morgan
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società finanziaria con sede a New York, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,54%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend del colosso finanziario americano rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 297,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 304,4. Il peggioramento di JP Morgan è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 293,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```