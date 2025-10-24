Milano 17:35
New York: in rally Micron Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di microchip, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,65%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Micron Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,81%, rispetto a +2,9% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Tecnicamente, Micron Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 219,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 211,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 227,1.

