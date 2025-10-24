New York: in rally Micron Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di microchip
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,65%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Micron Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,81%, rispetto a +2,9% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Tecnicamente, Micron Technology
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 219,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 211,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 227,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)