New York: profondo rosso per Illinois Tool Works

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di apparecchiature per autoveicoli
, che passa di mano in perdita del 4,07%.
Lo scenario su base settimanale di Illinois Tool Works
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo di Illinois Tool Works
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 250,9 USD. Supporto a 242,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 258,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)