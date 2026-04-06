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Bath & Body Works scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Bath & Body Works scivola in fondo al mercato di New York
Pressione sul rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,09%.
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