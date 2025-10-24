New York: rally per Delta Air Lines

(Teleborsa) - Brilla la compagnia aerea americana
, che passa di mano con un aumento del 5,04%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500
, ad evidenza del fatto che il movimento di Delta Air Lines
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario tecnico di Delta Air Lines
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 60,14 USD con area di resistenza individuata a quota 62,55. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 58,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)