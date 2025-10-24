Milano 17:35
New York: su di giri Shopify

(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che scambia in rialzo del 4,45%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Shopify evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Shopify rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 176,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 170,4. L'equilibrata forza rialzista di Shopify è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 182,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
