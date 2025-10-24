New York: su di giri Shopify

(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda di commercio globale con sede in Canada
, che scambia in rialzo del 4,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Shopify
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Shopify
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 176,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 170,4. L'equilibrata forza rialzista di Shopify
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 182,9.
