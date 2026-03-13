New York: giornata depressa per Shopify

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda di commercio globale con sede in Canada , che mostra un decremento del 2,67%.



La tendenza ad una settimana di Shopify è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Shopify . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Shopify evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 127 USD. Primo supporto a 120,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 118,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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