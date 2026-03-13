New York: giornata depressa per Shopify
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che mostra un decremento del 2,67%.
La tendenza ad una settimana di Shopify è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Shopify. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Shopify evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 127 USD. Primo supporto a 120,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 118,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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