New York: rally per Shopify

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda di commercio globale con sede in Canada
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,19%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Shopify
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Shopify
evidenzia un declino dei corsi verso area 115,7 USD con prima area di resistenza vista a 126,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 108,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)