New York: rally per Shopify

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,19%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Shopify, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Shopify evidenzia un declino dei corsi verso area 115,7 USD con prima area di resistenza vista a 126,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 108,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
