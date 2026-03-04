Milano 17:35
New York: ingrana la marcia Shopify

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,50%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Shopify evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Shopify rispetto all'indice.


Le tendenza di medio periodo di Shopify si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 132,7 USD. Supporto stimato a 124,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 141,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
