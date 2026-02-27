New York: profondo rosso per Shopify

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda di commercio globale con sede in Canada
, che mostra un -5,22%.
La tendenza ad una settimana di Shopify
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Shopify
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 122,7 USD. Supporto visto a quota 117,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 128.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)