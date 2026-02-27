Milano 17:40
New York: profondo rosso per Shopify

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che mostra un -5,22%.

La tendenza ad una settimana di Shopify è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Shopify resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 122,7 USD. Supporto visto a quota 117,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 128.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
