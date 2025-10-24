Parigi: andamento negativo per BNP Paribas

(Teleborsa) - Retrocede la banca francese
, con un ribasso dell'1,85%.
Lo scenario su base settimanale di BNP Paribas
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico dell'Istituto d'oltralpe
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 66,76 Euro con area di resistenza individuata a quota 68,61. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 66,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)