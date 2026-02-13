Valori Asset Management si rafforza con l'ingresso di Viola Benini

BNP Paribas

UniCredit

(Teleborsa) -si è unita acon la qualifica didopo aver lavorato per gli ultimi sei anni in un altro multi-family office con sede a Milano (Scouting Capital & Family Advisors). Valori AM è una società indipendente di Wealth Management, nata in Lussemburgo nel 2014 e presente in Italia dal 2017, che offre alla propria clientela privata ed istituzionale un servizio di consulenza indipendente secondo le logiche tipiche di un Family Office.Benini ha maturatopresso istituzioni finanziarie italiane e internazionali di primo piano tra cuiWealth Management (Cordusio SIM).Contribuirà alla crescita ed al consolidamento della branch italiana guidata da Luca Bonifazi, curando laper i quali definisce strategie patrimoniali complete che comprendono aspetti finanziari, legali, fiscali e di pianificazione successoria in un quadro olistico."Siamo molto contenti che una professionista stimata come Viola abbia scelto la nostra realtà - commenta Luca Bonifazi, Managing Director, Responsabile Advisory & Multi Family Office - Con il suo inserimento il, con un business in continua crescita ed evoluzione, e mira sempre più a diventare un riferimento e polo attrattivo tra i Family Office presenti nel panorama italiano".