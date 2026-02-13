Valori Asset Management si rafforza con l'ingresso di Viola Benini

(Teleborsa) - Viola Benini
si è unita a Valori Asset Management
con la qualifica di Senior Family Officer
dopo aver lavorato per gli ultimi sei anni in un altro multi-family office con sede a Milano (Scouting Capital & Family Advisors). Valori AM è una società indipendente di Wealth Management, nata in Lussemburgo nel 2014 e presente in Italia dal 2017, che offre alla propria clientela privata ed istituzionale un servizio di consulenza indipendente secondo le logiche tipiche di un Family Office.
Benini ha maturato oltre venticinque anni di esperienza
presso istituzioni finanziarie italiane e internazionali di primo piano tra cui BNP Paribas
e UniCredit
Wealth Management (Cordusio SIM).
Contribuirà alla crescita ed al consolidamento della branch italiana guidata da Luca Bonifazi, curando la gestione di relazioni con clienti HNWI e UHNWI
per i quali definisce strategie patrimoniali complete che comprendono aspetti finanziari, legali, fiscali e di pianificazione successoria in un quadro olistico.
"Siamo molto contenti che una professionista stimata come Viola abbia scelto la nostra realtà - commenta Luca Bonifazi, Managing Director, Responsabile Advisory & Multi Family Office - Con il suo inserimento il team è ora composto complessivamente da 18 risorse
, con un business in continua crescita ed evoluzione, e mira sempre più a diventare un riferimento e polo attrattivo tra i Family Office presenti nel panorama italiano".