Parigi: movimento negativo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Retrocede il microchip-maker italo-francese
, con un ribasso dell'1,83%.
La tendenza ad una settimana di STMicroelectronics
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del produttore di semiconduttori
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,86. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)