Parigi: movimento negativo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Retrocede il microchip-maker italo-francese, con un ribasso dell'1,83%.

La tendenza ad una settimana di STMicroelectronics è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico del produttore di semiconduttori mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,86. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,11.

