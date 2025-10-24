Milano 10:04
42.297 -0,20%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:05
9.580 +0,02%
Francoforte 10:04
24.168 -0,16%

Piazza Affari: brillante l'andamento di ENI

Balza in avanti la società del Cane a sei zampe, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,67%.
