Milano 10:06
42.298 -0,20%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:05
9.580 +0,02%
Francoforte 10:06
24.173 -0,15%

Piazza Affari: movimento negativo per Safilo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Safilo
Retrocede il produttore di occhiali da sole e da vista, con un ribasso dell'1,94%.
Condividi
```