Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:03
24.633 -0,04%
Dow Jones 20:03
47.160 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: movimento negativo per Safilo
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di occhiali da sole e da vista, che presenta una flessione del 3,10% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safilo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo della big dell'occhialeria evidenzia un declino dei corsi verso area 1,641 Euro con prima area di resistenza vista a 1,767. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,595.

