Piazza Affari: movimento negativo per Safilo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di occhiali da sole e da vista
, che presenta una flessione del 3,10% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safilo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della big dell'occhialeria
evidenzia un declino dei corsi verso area 1,641 Euro con prima area di resistenza vista a 1,767. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,595.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)