PMI italiane in difficoltà dopo i dazi USA: cresce l'incertezza sull'export

PMI italiane in difficoltà dopo i dazi USA: cresce l’incertezza sull’export
(Teleborsa) - Il 60% delle PMI esportatrici sta valutando di riorientare le proprie vendite verso mercati intra-UE, alla ricerca di una maggiore stabilità operativa. Questa è la sintesi emersa dalla ricerca condotta da I-AER - Institute of Applied Economic Research - su un campione di 549 imprese italiane attive nei principali comparti di manifattura, commercio e servizi. Un dato che restituisce un quadro di cauta resilienza e progressivo riposizionamento strategico nel nuovo scenario globale.

PMI sotto pressione: tenuta, costi e settori più colpiti
Dall’indagine di I-AER emerge che, a oltre due mesi dall’introduzione dei dazi, il 57% delle PMI dichiara di non aver subito impatti diretti, mentre il 43% segnala conseguenze più o meno rilevanti. Nel dettaglio, il 29% delle imprese ha dovuto rivedere margini e listini per assorbire l’aumento dei costi di input e l’incertezza legata alle nuove norme, mentre il 14% riporta un calo significativo di ordini e fatturato, in particolare nei comparti metallurgico, meccanico e agroalimentare. Considerando che il fatturato medio di una media impresa italiana in agroalimentare è pari a circa 10 milioni di euro annui, mentre nei settori metallurgico e delle macchine si attesta intorno ai 18 milioni, l’impatto medio stimato per le imprese colpite equivale a una perdita intorno ai 400 mila euro per le aziende alimentari e intorno ai 1,2 milioni di euro per quelle meccanico-metallurgiche, con un effetto complessivo
potenziale sul sistema di circa 2,5 miliardi di euro.

Nei settori metallurgico e meccanico, che rappresentano circa il 22% dell’export italiano verso gli USA, l’introduzione dei dazi ha aumentato la complessità doganale e ridotto la prevedibilità dei costi. Le imprese che esportano componentistica e macchinari, spesso inserite in catene globali del valore, hanno già subito un ridimensionamento del -8% nel 2024 e segnalano una prevista compressione dei margini del 5-8% entro la fine dell’anno dovuta al rincaro dei semilavorati e alla difficoltà di trasferire integralmente i maggiori costi sui clienti finali.

Più stabile, invece, il comparto agroalimentare, che pur continuando a crescere ha rallentato sensibilmente il ritmo, passando dal +17% del 2022 al +4% nel 2024. La solidità del settore non lo mette però al riparo dalle tensioni tariffarie sui prodotti simbolo del Made in Italy: l’annunciato dazio aggiuntivo del 91,5% sulla pasta italiana, che si sommerebbe alla tariffa base del 15%, potrebbe compromettere un export da oltre 670 milioni di euro l’anno, con perdite stimate fino a 250 milioni di euro, concentrate nei segmenti premium.

"La tenuta di molte imprese dimostra che l’export italiano ha basi solide – sottolinea Fabio Papa, Direttore di I-AER – ma il margine di vulnerabilità resta alto: il 40% delle PMI colpite non sa se riuscirà a sostituire i volumi persi. La sfida oggi non è solo resistere, ma gestire in modo scientifico l’incertezza per preservare redditività e continuità aziendale".

Strategie di risposta delle PMI
Le PMI stanno reagendo con pragmatismo, elaborando diverse strategie per rafforzare la propria presenza sui mercati esteri nel 2026. Il 46% delle PMI esportatrici punta a stringere nuovi accordi con distributori o agenti locali e internazionali, mentre il 37% prevede di partecipare a fiere di settore all’estero per ampliare la rete di contatti e opportunità commerciali. Infine, il 36% delle imprese pianifica di investire su piattaforme di e-commerce B2B, sfruttando il canale digitale come leva per l’export e come strumento di diversificazione dei mercati.

Nonostante la disponibilità di fondi pubblici a sostegno dell’internazionalizzazione, come quelli messi a disposizione dal PNRR, solo una minoranza di PMI ha finora beneficiato concretamente di questi strumenti. Le cause principali risiedono nella scarsa conoscenza delle misure, nella complessità burocratica delle procedure di accesso e nella percezione di una distanza tra le agevolazioni e le esigenze reali delle imprese esportatrici.

Di conseguenza, il giudizio complessivo sulle politiche di supporto resta incerto: il 45% delle PMI valuta l’intervento delle istituzioni italiane come poco efficace, mentre il 50% lo considera abbastanza efficace ma limitato, segno di un sistema di incentivi ancora frammentato e poco allineato alle tempistiche operative delle imprese.

"Le aziende stanno già reagendo, ma senza un accompagnamento stabile e strumenti snelli rischiano di rallentare il percorso di diversificazione – osserva Fabio Papa – serve una politica industriale europea capace di sostenere davvero l’espansione estera delle PMI".

Per le imprese che risentono maggiormente dal rallentamento del mercato statunitense, la principale destinazione alternativa è il mercato intra-UE, indicato dal 60% delle aziende come priorità per il biennio 2025–2026. Seguono, a distanza, l’Asia (39%, tra Cina, India e Sud-Est asiatico), il Medio Oriente (20%) e l’America Latina (19%), mercati considerati promettenti ma complessi da presidiare, sia per le barriere regolamentari sia per l’instabilità geopolitica che ne aumenta i rischi operativi.

La scelta di molte PMI di dirottare le esportazioni verso l’Europa risponde a un principio di prossimità e controllo. "Il mercato unico europeo – spiega Fabio Papa – oltre a offrire vantaggi fiscali e doganali, garantisce una maggiore tutela dei pagamenti e una minore esposizione alle fluttuazioni valutarie, elementi particolarmente rilevanti per le PMI. Puntare sull’Europa significa garantirsi stabilità, liquidità più prevedibile e una rete logistica integrata, fattori decisivi per mantenere competitività senza dover sostenere i costi e i rischi tipici dei mercati extra-UE".

L’apertura al mercato estero non è però priva di rischi. Nell’avviare nuove relazioni commerciali, molte PMI segnalano la presenza di diversi ostacoli strutturali: in primo luogo, la scarsa conoscenza dei contesti locali, indicata dal 55% delle imprese intervistate; segue la difficoltà nel reperire partner o distributori affidabili, segnalata dal 46%. Un ulteriore 36% evidenzia la complessità delle normative e delle barriere doganali, mentre il 27% teme la concorrenza aggressiva dei player internazionali.

"Questi dati indicano la necessità di rafforzare le competenze di export management e la presenza sui territori attraverso reti di impresa e intermediari locali qualificati. Il nuovo scenario internazionale richiede alle PMI italiane rapidità, competenze e sostegno mirato, – continua Fabio Papa – le aziende stanno reagendo con pragmatismo, ma senza un sistema di accompagnamento stabile delle istituzioni rischiano di perdere competitività. Serve una vera diplomazia economica, capace di tutelare le filiere e sostenere la diversificazione dei mercati".

Secondo I-AER, la fase attuale rappresenta una sfida di adattamento ma anche un’opportunità. La riallocazione dei flussi di export verso aree europee può favorire un’evoluzione strutturale della base produttiva, orientando le imprese verso mercati più coerenti con le loro capacità e riducendo la vulnerabilità alle oscillazioni geopolitiche.

"Le imprese che sapranno cogliere questa fase come occasione di riposizionamento strategico - conclude Papa - potranno rafforzare la propria autonomia e contribuire alla tenuta dell’intero sistema produttivo italiano".
