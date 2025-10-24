PMI italiane in difficoltà dopo i dazi USA: cresce l’incertezza sull’export

(Teleborsa) - Ilsta valutando di, alla ricerca di una. Questa è la sintesi emersa dalla ricerca condotta da- su un campione di 549 imprese italiane attive nei principali comparti di manifattura, commercio e servizi. Un dato che restituisce un quadro di cauta resilienza e progressivo riposizionamento strategico nel nuovo scenario globale.Dall’indagine di I-AER emerge che, a oltre due mesi dall’introduzione dei dazi,. Nel dettaglio, il 29% delle imprese ha dovuto rivedere margini e listini per assorbire l’aumento dei costi di input e l’incertezza legata alle nuove norme, mentre il 14% riporta un calo significativo di ordini e fatturato, in particolare nei comparti metallurgico, meccanico e agroalimentare. Considerando chementre nei settori metallurgico e delle macchine si attesta intorno ai 18 milioni, l’impatto medio stimato per le imprese colpite equivale a una perdita intorno ai 400 mila euro per le aziende alimentari e intorno ai 1,2 milioni di euro per quelle meccanico-metallurgiche, con un effetto complessivopotenziale sul sistema di circa 2,5 miliardi di euro.Nei settoriLe imprese chespesso inserite in catene globali del valore, hanno già subito un ridimensionamento del -8% nel 2024 e segnalano una prevista compressione dei margini del 5-8% entro la fine dell’anno dovuta al rincaro dei semilavorati e alla difficoltà di trasferire integralmente i maggiori costi sui clienti finali.Più, che pur continuando a crescere ha rallentato sensibilmente il ritmo,La solidità del settore non lo mette però al riparo dalle tensioni tariffarie sui prodotti simbolo del Made in Italy: l’annunciato dazio aggiuntivo del 91,5% sulla pasta italiana, che si sommerebbe alla tariffa base del 15%, potrebbe compromettere"La tenuta di molte imprese dimostra che l’export italiano ha basi solide – sottolinea– ma il margine di vulnerabilità resta alto:. La sfida oggi non è solo resistere, ma gestire in modo scientifico l’incertezza per preservare redditività e continuità aziendale".Leelaborando diverse strategie per rafforzare la propria presenza sui mercati esteri nel 2026. Il 46% delle PMI esportatrici punta a stringere nuovi accordi con distributori o agenti locali e internazionali, mentre il 37% prevede di partecipare a fiere di settore all’estero per ampliare la rete di contatti e opportunità commerciali. Infine,, sfruttando il canale digitale come leva per l’export e come strumento di diversificazione dei mercati.Nonostante la disponibilità di fondi pubblici a sostegno dell’internazionalizzazione, come quelli messi a disposizione dal PNRR, solo una minoranza di PMI ha finora beneficiato concretamente di questi strumenti. Le, nella complessità burocratica delle procedure di accesso e nella percezione di una distanza tra le agevolazioni e le esigenze reali delle imprese esportatrici.Di conseguenza, il giudizio complessivo sulle politiche di supporto resta incerto:segno di un sistema di incentivi ancora frammentato e poco allineato alle tempistiche operative delle imprese."Le aziende stanno già reagendo, ma– osserva Fabio Papa – serve una politica industriale europea capace di sostenere davvero l’espansione estera delle PMI".Per le imprese che risentono maggiormente dal rallentamento del mercato statunitense, la principale destinazione alternativa è il mercato intra-UE, indicato dal 60% delle aziende come priorità per il biennio 2025–2026. Seguono,, mercati considerati promettenti ma complessi da presidiare, sia per le barriere regolamentari sia per l’instabilità geopolitica che ne aumenta i rischi operativi.La scelta di molte PMI di dirottare le esportazioni verso l’Europa risponde a un principio di prossimità e controllo. "Il mercato unico europeo – spiega Fabio Papa – oltre a offriregarantisce una maggiore tutela dei pagamenti e una minore esposizione alle fluttuazioni valutarie, elementi particolarmente rilevanti per le PMI. Puntare sull’Europa significa garantirsi stabilità, liquidità più prevedibile e una rete logistica integrata, fattori decisivi per".L’apertura al mercato estero non è però priva di rischi. Nell’avviare nuove relazioni commerciali,in primo luogo, la scarsa conoscenza dei contesti locali, indicata dalsegue la difficoltà nel reperire partner o distributori affidabili, segnalata dal 46%. Un ulteriore 36% evidenzia la complessità delle normative e delle barriere doganali, mentre il 27% teme la concorrenza aggressiva dei player internazionali."Questi dati indicano lae la presenza sui territori attraverso reti di impresa e intermediari locali qualificati. Il nuovo scenario internazionale richiede alle PMI italiane rapidità, competenze e sostegno mirato, – continua Fabio Papa – le aziende stanno reagendo con pragmatismo, ma senza un sistema di accompagnamento stabile delle istituzioni rischiano di perdere competitività.".Secondo I-AER, la fase attuale rappresenta una sfida di adattamento ma anche un’opportunità. La, orientando le imprese verso mercati più coerenti con le loro capacità e riducendo la vulnerabilità alle oscillazioni geopolitiche."Le imprese che sapranno cogliere questa fase come occasione di riposizionamento strategico - conclude Papa -".