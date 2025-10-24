PMI italiane in difficoltà dopo i dazi USA: cresce l’incertezza sull’export

(Teleborsa) - Il 60% delle PMI esportatrici
sta valutando di riorientare le proprie vendite verso mercati intra-UE
, alla ricerca di una maggiore stabilità operativa
. Questa è la sintesi emersa dalla ricerca condotta da I-AER - Institute of Applied Economic Research
- su un campione di 549 imprese italiane attive nei principali comparti di manifattura, commercio e servizi. Un dato che restituisce un quadro di cauta resilienza e progressivo riposizionamento strategico nel nuovo scenario globale.PMI sotto pressione: tenuta, costi e settori più colpiti
Dall’indagine di I-AER emerge che, a oltre due mesi dall’introduzione dei dazi, il 57% delle PMI dichiara di non aver subito impatti diretti, mentre il 43% segnala conseguenze più o meno rilevanti
. Nel dettaglio, il 29% delle imprese ha dovuto rivedere margini e listini per assorbire l’aumento dei costi di input e l’incertezza legata alle nuove norme, mentre il 14% riporta un calo significativo di ordini e fatturato, in particolare nei comparti metallurgico, meccanico e agroalimentare. Considerando che il fatturato medio di una media impresa italiana in agroalimentare è pari a circa 10 milioni di euro annui,
mentre nei settori metallurgico e delle macchine si attesta intorno ai 18 milioni, l’impatto medio stimato per le imprese colpite equivale a una perdita intorno ai 400 mila euro per le aziende alimentari e intorno ai 1,2 milioni di euro per quelle meccanico-metallurgiche, con un effetto complessivo
potenziale sul sistema di circa 2,5 miliardi di euro.
Nei settori metallurgico e meccanico, che rappresentano circa il 22% dell’export italiano verso gli USA, l’introduzione dei dazi ha aumentato la complessità doganale e ridotto la prevedibilità dei costi.
Le imprese che esportano componentistica e macchinari,
spesso inserite in catene globali del valore, hanno già subito un ridimensionamento del -8% nel 2024 e segnalano una prevista compressione dei margini del 5-8% entro la fine dell’anno dovuta al rincaro dei semilavorati e alla difficoltà di trasferire integralmente i maggiori costi sui clienti finali.
Più stabile, invece, il comparto agroalimentare
, che pur continuando a crescere ha rallentato sensibilmente il ritmo, passando dal +17% del 2022 al +4% nel 2024.
La solidità del settore non lo mette però al riparo dalle tensioni tariffarie sui prodotti simbolo del Made in Italy: l’annunciato dazio aggiuntivo del 91,5% sulla pasta italiana, che si sommerebbe alla tariffa base del 15%, potrebbe compromettere un export da oltre 670 milioni di euro l’anno, con perdite stimate fino a 250 milioni di euro, concentrate nei segmenti premium.
"La tenuta di molte imprese dimostra che l’export italiano ha basi solide – sottolinea Fabio Papa, Direttore di I-AER
– ma il margine di vulnerabilità resta alto: il 40% delle PMI colpite non sa se riuscirà a sostituire i volumi persi
. La sfida oggi non è solo resistere, ma gestire in modo scientifico l’incertezza per preservare redditività e continuità aziendale".Strategie di risposta delle PMI
Le PMI stanno reagendo con pragmatismo,
elaborando diverse strategie per rafforzare la propria presenza sui mercati esteri nel 2026. Il 46% delle PMI esportatrici punta a stringere nuovi accordi con distributori o agenti locali e internazionali, mentre il 37% prevede di partecipare a fiere di settore all’estero per ampliare la rete di contatti e opportunità commerciali. Infine, il 36% delle imprese pianifica di investire su piattaforme di e-commerce B2B
, sfruttando il canale digitale come leva per l’export e come strumento di diversificazione dei mercati.
Nonostante la disponibilità di fondi pubblici a sostegno dell’internazionalizzazione, come quelli messi a disposizione dal PNRR, solo una minoranza di PMI ha finora beneficiato concretamente di questi strumenti. Le cause principali risiedono nella scarsa conoscenza delle misure
, nella complessità burocratica delle procedure di accesso e nella percezione di una distanza tra le agevolazioni e le esigenze reali delle imprese esportatrici.
Di conseguenza, il giudizio complessivo sulle politiche di supporto resta incerto: il 45% delle PMI valuta l’intervento delle istituzioni italiane come poco efficace, mentre il 50% lo considera abbastanza efficace ma limitato,
segno di un sistema di incentivi ancora frammentato e poco allineato alle tempistiche operative delle imprese.
"Le aziende stanno già reagendo, ma senza un accompagnamento stabile e strumenti snelli rischiano di rallentare il percorso di diversificazione
– osserva Fabio Papa – serve una politica industriale europea capace di sostenere davvero l’espansione estera delle PMI".
Per le imprese che risentono maggiormente dal rallentamento del mercato statunitense, la principale destinazione alternativa è il mercato intra-UE, indicato dal 60% delle aziende come priorità per il biennio 2025–2026. Seguono, a distanza, l’Asia (39%, tra Cina, India e Sud-Est asiatico), il Medio Oriente (20%) e l’America Latina (19%)
, mercati considerati promettenti ma complessi da presidiare, sia per le barriere regolamentari sia per l’instabilità geopolitica che ne aumenta i rischi operativi.
La scelta di molte PMI di dirottare le esportazioni verso l’Europa risponde a un principio di prossimità e controllo. "Il mercato unico europeo – spiega Fabio Papa – oltre a offrire vantaggi fiscali e doganali,
garantisce una maggiore tutela dei pagamenti e una minore esposizione alle fluttuazioni valutarie, elementi particolarmente rilevanti per le PMI. Puntare sull’Europa significa garantirsi stabilità, liquidità più prevedibile e una rete logistica integrata, fattori decisivi per mantenere competitività senza dover sostenere i costi e i rischi tipici dei mercati extra-UE
".
L’apertura al mercato estero non è però priva di rischi. Nell’avviare nuove relazioni commerciali, molte PMI segnalano la presenza di diversi ostacoli strutturali:
in primo luogo, la scarsa conoscenza dei contesti locali, indicata dal 55% delle imprese intervistate;
segue la difficoltà nel reperire partner o distributori affidabili, segnalata dal 46%. Un ulteriore 36% evidenzia la complessità delle normative e delle barriere doganali, mentre il 27% teme la concorrenza aggressiva dei player internazionali.
"Questi dati indicano la necessità di rafforzare le competenze di export management
e la presenza sui territori attraverso reti di impresa e intermediari locali qualificati. Il nuovo scenario internazionale richiede alle PMI italiane rapidità, competenze e sostegno mirato, – continua Fabio Papa – le aziende stanno reagendo con pragmatismo, ma senza un sistema di accompagnamento stabile delle istituzioni rischiano di perdere competitività. Serve una vera diplomazia economica, capace di tutelare le filiere e sostenere la diversificazione dei mercati
".
Secondo I-AER, la fase attuale rappresenta una sfida di adattamento ma anche un’opportunità. La riallocazione dei flussi di export verso aree europee può favorire un’evoluzione strutturale della base produttiva
, orientando le imprese verso mercati più coerenti con le loro capacità e riducendo la vulnerabilità alle oscillazioni geopolitiche.
"Le imprese che sapranno cogliere questa fase come occasione di riposizionamento strategico - conclude Papa - potranno rafforzare la propria autonomia e contribuire alla tenuta dell’intero sistema produttivo italiano
".