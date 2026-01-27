Cooperative: un quadro a luci e ombre. Servono scelte politiche coraggiose

Domanda interna "tiene" ma peggiora la domanda estera

L'occupazione tiene ma niente assunzioni

Aumenta il pessimismo sull’evoluzione del contesto

Principali criticità: manodopera qualificata e problemi per l’export

(Teleborsa) -hanno chiuso un(per il 75% di esse), macirca il contesto economico nazionale (il 31%), motivate da un quadro complessivo di. Il Ad un quado interno caratterizzato da una sostanziale stabilità della domanda e dell’occupazione, fanno da contrappesoed un. E' quanto emerge dall'ultima indagine congiunturale effettuata dall’Per, presidente di Legacoop, i dati "confermano una fase di sostanziale tenuta del sistema, che continua a dimostrarepure in un, ma "preoccupano le difficoltà che proseguono nel settore manifatturiero", mentre "la persistentee lea breve termine impongono un rafforzamento delle politiche industriali, del lavoro e degli investimenti". "La cooperazione continua a essere pronta a fare la propria parte per sostenere sviluppo e occupazione - prosegue Gamberini - maper accompagnare le imprese in una fase di profonda trasformazione”.L'indagine conferma che, nel terzo quadrimestre,aderenti a Legacoop segnala un. L’11% ha registrato un aumento della domanda interna di prodotti e servizi, mentre il 14% ha segnalato una contrazione, determinando un saldo complessivamente negativo di 3 punti percentuali., si evidenzia una quota più elevata di imprese che registrano unnelle attivitàe nel settore delle attività culturali e turistiche (20%).: solo il 3% delle cooperative esportatrici dichiara un aumento, mentre ben il 21% segnala una contrazione, a conferma di un contesto internazionale sempre più sfavorevole.Anche sul fronte dell’, si registra una. Tuttavia, rispetto alla precedente rilevazioneche hanno, con un conseguente ridimensionamento del saldo positivo, pari a 7 punti, tra le cooperative in crescita occupazionale (16%, in calo di 4 punti percentuali) e quelle che hanno invece ridotto il personale (9%, in aumento di 1 punto).Guardando alle, le cooperative si confermanomacroeconomico nazionale, con un saldo negativo di 23 punti (in aumento di 4 punti rispetto alla precedente rilevazione) tra i giudizi positivi che calano al 7% (- 1 punto) e i giudizi negativi che salgono al 31% (+ 2 punti percentuali)., pur con un saldo positivo di 5 punti,del clima di fiducia. Il 63% (2 punti in meno) la prevede stazionaria, ma si evidenzia una contrazione delle previsioni di crescita (19%, -5 punti) e un aumento delle previsioni di diminuzione (15%, + 4 punti). Per quanto riguarda, per i prossimi 4–5 mesi il. Sul fronte degli, si conferma la: il 27% delle cooperative ne prevede un aumento, a fronte del 14% che ha pianificato una riduzione nell'anno a venire, con un saldo positivo di 13 punti.Lasi conferma la, segnalata dal 41% delle cooperative (+ 2 punti rispetto alla precedente rilevazione). Si tratta di un problema che si configura ormai come strutturale e che continua a incidere sull’operatività delle imprese. Seguono lea breve termine (31%, 3 punti in più). Restano rilevanti, pur in attenuazione, le criticità connesse all’aumento dei(28%, -2 punti) e dei costi energetici (23%, - 5 punti). Molte cooperative continuano anche a segnalare(il 27%). Tra i fattori che hanno maggiormente condizionato le esportazioni, emergono in primo luogo i costi e i prezzi più elevati (57%), seguiti dall’instabilità geopolitica internazionale (50%). Cresce fortemente il peso degliindicati dal 36%, mentre risultano più contenute le criticità legate ai finanziamenti e ai tempi di consegna.