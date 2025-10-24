Milano 13:10
42.297 -0,20%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 13:11
9.573 -0,06%
Francoforte 13:09
24.194 -0,06%

PMI servizi Unione Europea in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI servizi Unione Europea in ottobre
Unione Europea, PMI servizi in ottobre pari a 52,6 punti, in aumento rispetto al precedente 51,3 punti (la previsione era 51,2 punti).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
Condividi
```