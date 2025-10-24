Porsche, conti in calo nei 9M 2025, pesano riallineamento strategia e dazi

Porsche

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025ha registrato un fatturato pari a 26,86 miliardi di euro e ha212.059 veicoli ai clienti in tutto il mondo. Ciò equivale a unper entrambe le grandezze.L'del Gruppo è sceso a 40 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025 (-99.0% su 4.035 milioni dell'anno precedente). Ildel Gruppo sulle vendite è sceso allo 0,2% (anno precedente: 14,1%)."Le ragioni di ciò - ha spiegato la società - sono leassociate al riallineamento della strategia di prodotto, le, soprattutto nel segmento del lusso e gli effetti "una tantum" relativi alle attività relative alle batterie; e i. Inoltre, anche l'sulle importazioni statunitensi ha avuto un impatto".Al contrario, ilè aumentato a 1,34 miliardi di euro alla fine del terzo trimestre del 2025 (anno precedente: 1,24 miliardi di euro). Ilè salito al 5,6% (anno precedente: 4,8%)."Nell'ambito del, Porsche prevede di integrare la propria gamma con modelli aggiuntivi dotati di motori a combustione interna e ibridi plug-in. A causa del, il lancio sul mercato di alcuni modelli di veicoli completamente elettrici è previsto in un secondo momento. In particolare, lo sviluppo della. La piattaforma sarà riprogettata tecnologicamente in coordinamento con gli altri marchi del Gruppo Volkswagen. Ciononostante, l'attuale gamma di modelli completamente elettrici viene costantemente aggiornata", ha precisato la casa automobilistica di Stoccarda."Nei primi nove mesi del 2025, leaziendale sono ammontate a. Inoltre, l'sulle importazioni statunitensi ha comportato un aumento dei costi nell'ordine di centinaia di milioni. In totale, Porsche prevedein relazione al riallineamento strategico", ha spiegato l'azienda, che ha aggiunto che "a seguito dell'accordo tra la Commissione Europea e il governo statunitense sui dazi sulle importazioni, le previsioni per l'esercizio finanziario 2025 tengono conto deiin vigore dal 1° agosto.L'azienda continua a prevedere un. Nella fascia più bassa di questo intervallo, Porsche prevede un ritorno sulle vendite di gruppo leggermente positivo e un margine di cassa netto per il settore automobilistico del 3%. Nella fascia alta dell'intervallo, si prevede un ritorno sulle vendite del 2% e un margine di cassa netto del settore automotive del 5%. Per quanto riguarda la previsione del, Porsche prevedeper l'intero anno, dovuti al riallineamento strategico e ai dazi statunitensi.