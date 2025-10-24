Porsche, conti in calo nei 9M 2025, pesano riallineamento strategia e dazi

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025 Porsche
ha registrato un fatturato pari a 26,86 miliardi di euro e ha consegnato
212.059 veicoli ai clienti in tutto il mondo. Ciò equivale a un calo del 6,0%
per entrambe le grandezze.
L'utile operativo
del Gruppo è sceso a 40 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025 (-99.0% su 4.035 milioni dell'anno precedente). Il margine operativo
del Gruppo sulle vendite è sceso allo 0,2% (anno precedente: 14,1%).
"Le ragioni di ciò - ha spiegato la società - sono le spese straordinarie
associate al riallineamento della strategia di prodotto, le difficili condizioni di mercato in Cina
, soprattutto nel segmento del lusso e gli effetti "una tantum" relativi alle attività relative alle batterie; e i cambiamenti organizzativi
. Inoltre, anche l'aumento delle spese dovuto ai dazi
sulle importazioni statunitensi ha avuto un impatto".
Al contrario, il flusso di cassa netto del settore automobilistico
è aumentato a 1,34 miliardi di euro alla fine del terzo trimestre del 2025 (anno precedente: 1,24 miliardi di euro). Il margine di cassa netto del settore automobilistico
è salito al 5,6% (anno precedente: 4,8%).
"Nell'ambito del riallineamento della sua strategia di prodotto
, Porsche prevede di integrare la propria gamma con modelli aggiuntivi dotati di motori a combustione interna e ibridi plug-in. A causa del ritardo nell'avvio della mobilità elettrica
, il lancio sul mercato di alcuni modelli di veicoli completamente elettrici è previsto in un secondo momento. In particolare, lo sviluppo della nuova piattaforma per veicoli elettrici prevista per il 2030 verrà riprogrammato
. La piattaforma sarà riprogettata tecnologicamente in coordinamento con gli altri marchi del Gruppo Volkswagen. Ciononostante, l'attuale gamma di modelli completamente elettrici viene costantemente aggiornata", ha precisato la casa automobilistica di Stoccarda.
"Nei primi nove mesi del 2025, le spese straordinarie per il riallineamento
aziendale sono ammontate a circa 2,7 miliardi di euro
. Inoltre, l'impatto dei dazi
sulle importazioni statunitensi ha comportato un aumento dei costi nell'ordine di centinaia di milioni. In totale, Porsche prevede costi per circa 3,1 miliardi di euro per l'esercizio finanziario 2025
in relazione al riallineamento strategico", ha spiegato l'azienda, che ha aggiunto che "a seguito dell'accordo tra la Commissione Europea e il governo statunitense sui dazi sulle importazioni, le previsioni per l'esercizio finanziario 2025 tengono conto dei dazi sulle importazioni statunitensi del 15%
in vigore dal 1° agosto.
L'azienda continua a prevedere un fatturato di gruppo compreso tra 37 e 38 miliardi
. Nella fascia più bassa di questo intervallo, Porsche prevede un ritorno sulle vendite di gruppo leggermente positivo e un margine di cassa netto per il settore automobilistico del 3%. Nella fascia alta dell'intervallo, si prevede un ritorno sulle vendite del 2% e un margine di cassa netto del settore automotive del 5%. Per quanto riguarda la previsione del margine di cassa netto
, Porsche prevede deflussi di circa 1,2 miliardi
per l'intero anno, dovuti al riallineamento strategico e ai dazi statunitensi.