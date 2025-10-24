Milano 16:41
Saipem, Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,079%
(Teleborsa) - Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,079% in Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 20 ottobre 2025. La partecipazione è detenuta tramite le società controllate Barclays Capital Securities Limited, Barclays Capital Inc. e Barclays Bank PLC.

In particolare, lo 0,573% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 4,030% sono "Right to recall" senza data di scadenza; Obbligazioni convertibili con scadenza l'11 settembre 2029, lo 0,476% sono "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 06/07/2026 ed il 31/05/2027; Equity Swaps con data di scadenza compresa tra il 15/10/2027 ed il 20/10/2027.
