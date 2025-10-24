Sanzioni USA a petrolio russo, Gattei (Eni): dettagli da analizzare, ma impatto limitato

(Teleborsa) - In merito alle sanzioni degli USA
verso i due colossi russi del petrolio Rosneft e Lukoil, "siamo ancora nelle fasi iniziali, ci sono dettagli da analizzare
per avere il quadro completo da valutare". Lo ha detto Francesco Gattei
, Chief Transition & Financial Officer, Chief Operating Officer di Eni
, nella conference call
che ha seguito la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025
.
"Saremo in ogni caso pienamente conformi alle sanzioni - ha aggiunto - anche se bisogna dire che abbiamo interazioni molto limitate con queste due aziende
: parliamo di quote di minoranza e non operative, quindi ci aspettiamo un impatto limitato".