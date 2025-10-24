Soges, ValueTrack taglia fair value: su outlook pesano aperture ritardate e chiusure impreviste

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato a 3,10 euro
per azione (dal precedente 4,10 euro) il fair value
su Soges Group
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio.
Gli analisti scrivono che i risultati intermedi
di Soges sono stati leggermente inferiori alle aspettative
, penalizzati da fattori straordinari (tra cui una chiusura di 45 giorni di Villa Agape, con un impatto sui ricavi di circa 0,3 milioni di euro) e da un contesto meno positivo nel distretto di Firenze. L'EBITDA ha beneficiato del mix di nuovi asset con margini più elevati; tuttavia, gli utili e la conversione di cassa sono stati frenati dall'aumento degli affitti e degli oneri finanziari legati alle recenti acquisizioni, dinamiche in parte stagionali per il business.
ValueTrack ha ridotto le stime per l'esercizio 2025
a causa di aperture ritardate e chiusure impreviste, con maggiori costi fissi (affitti, personale pre-assunto) non ancora compensati dai ricavi, che dovrebbero ridurre sia gli utili che la generazione di cassa. Prevede ora un fatturato di 27,4 milioni di euro (-10% rispetto alla stima precedente), un EBITDA dimezzato a 1,9 milioni di euro e un indebitamento netto di 11,3 milioni di euro, con investimenti superiori alle attese parzialmente compensati dalla cessione dell'asset di Cortefreda nel secondo semestre del 2025.
"Le prospettive a medio termine rimangono positive, ma dipendenti dall'esecuzione
, e dipendono dall'efficace implementazione della pipeline di acquisizione dei contratti, da un impiego disciplinato del capitale e da progressi tangibili in termini di efficienza dei costi sia a livello aziendale che immobiliare, in particolare nel segmento white label, dove la generazione di cassa rimane legata all'aumento dei ricavi e deve ancora essere dimostrata", si legge nella ricerca. In questo contesto, le previsioni di ValueTrack implicano: (i) un CAGR dei ricavi di circa il 14% nel periodo 2024-2028, supportato (a partire dal 2027) da ricavi incrementali annui di circa 2,5-3,0 milioni di euro derivanti da nuovi contratti di gestione; (ii) un'espansione del margine EBITDA superiore al 12% entro il 2028; e (iii) un FCF annuo che superi la soglia dei 2 milioni di euro, con conseguente riduzione dell'indebitamento netto a 6,6 milioni di euro entro il 2028 (con una riduzione dell'indebitamento di 4,7 milioni di euro rispetto al 2025).(Foto: Priscilla Du Preez su Unsplash)