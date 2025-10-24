Milano 13:36
Soges, ValueTrack taglia fair value: su outlook pesano aperture ritardate e chiusure impreviste

Finanza, Consensus, Turismo
(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato a 3,10 euro per azione (dal precedente 4,10 euro) il fair value su Soges Group, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio.

Gli analisti scrivono che i risultati intermedi di Soges sono stati leggermente inferiori alle aspettative, penalizzati da fattori straordinari (tra cui una chiusura di 45 giorni di Villa Agape, con un impatto sui ricavi di circa 0,3 milioni di euro) e da un contesto meno positivo nel distretto di Firenze. L'EBITDA ha beneficiato del mix di nuovi asset con margini più elevati; tuttavia, gli utili e la conversione di cassa sono stati frenati dall'aumento degli affitti e degli oneri finanziari legati alle recenti acquisizioni, dinamiche in parte stagionali per il business.

ValueTrack ha ridotto le stime per l'esercizio 2025 a causa di aperture ritardate e chiusure impreviste, con maggiori costi fissi (affitti, personale pre-assunto) non ancora compensati dai ricavi, che dovrebbero ridurre sia gli utili che la generazione di cassa. Prevede ora un fatturato di 27,4 milioni di euro (-10% rispetto alla stima precedente), un EBITDA dimezzato a 1,9 milioni di euro e un indebitamento netto di 11,3 milioni di euro, con investimenti superiori alle attese parzialmente compensati dalla cessione dell'asset di Cortefreda nel secondo semestre del 2025.

"Le prospettive a medio termine rimangono positive, ma dipendenti dall'esecuzione, e dipendono dall'efficace implementazione della pipeline di acquisizione dei contratti, da un impiego disciplinato del capitale e da progressi tangibili in termini di efficienza dei costi sia a livello aziendale che immobiliare, in particolare nel segmento white label, dove la generazione di cassa rimane legata all'aumento dei ricavi e deve ancora essere dimostrata", si legge nella ricerca. In questo contesto, le previsioni di ValueTrack implicano: (i) un CAGR dei ricavi di circa il 14% nel periodo 2024-2028, supportato (a partire dal 2027) da ricavi incrementali annui di circa 2,5-3,0 milioni di euro derivanti da nuovi contratti di gestione; (ii) un'espansione del margine EBITDA superiore al 12% entro il 2028; e (iii) un FCF annuo che superi la soglia dei 2 milioni di euro, con conseguente riduzione dell'indebitamento netto a 6,6 milioni di euro entro il 2028 (con una riduzione dell'indebitamento di 4,7 milioni di euro rispetto al 2025).

(Foto: Priscilla Du Preez su Unsplash)
