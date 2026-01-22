Più Medical, ValueTrack avvia copertura con fair value a 7,5 euro e opzionalità da M&A

Più Medical

(Teleborsa) - ValueTrack hasu, holding operativa quotata su Euronext Growth Milan e a capo di un gruppo attivo nel settore delle farmacie in Italia, con unper azione. Secondo gli analisti, Più Medical merita una, combinando un(perimetro attuale delle farmacie) con un'. Il solo perimetro a basso rischio "simile a un'obbligazione" supporta un fair value di 7,15 euro, mentre l'opzione potrebbe arrivare a circa 1,4 euro in caso di delivery completa. In questa fase, viene ponderato prudentemente questo contributo al 25% (ovvero circa 0,35 euro), in attesa di una maggiore visibilità sull'implementazione.Analizzando il settore, ValueTrack evidenzia che ild'Europa, vantando: 1) una ciclicità molto bassa, 2) barriere strutturali all'ingresso che proteggono gli operatori storici, 3) opportunità di crescita guidate da: a) il continuo invecchiamento della popolazione italiana, b) una regolamentazione favorevole che sta trasformando le farmacie da punti vendita di pura distribuzione a centri di assistenza territoriale con margini più elevati.In un mercato di riferimento così attraente, che offre ancora ampi margini per progetti di buy and build (circa il 92% delle farmacie è ancora di proprietà privata), Più Medical èattualmente in corso, grazie a: 1) capacità di first mover altamente qualificati, poiché Più Medical punta ad acquisire farmacie in Lombardia, ovvero lo stesso territorio in cui l'azionista La Farmaceutica opera come distributore di prodotti farmaceutici da 60 anni, servendo oltre 600 farmacie; 2) una strategia di acquisizione disciplinata, focalizzata su farmacie sottoutilizzate che hanno il potenziale per: a) aumentare significativamente i ricavi attraverso il rinnovamento delle strutture/l'espansione degli spazi commerciali, b) ottimizzare la redditività grazie al cambiamento del mix di ricavi e alla centralizzazione delle attività di acquisto.Di conseguenza, ValueTrack stima che, in media, nei primi tre anni successivi all'acquisizione, Più Medical potrebbe esseree di quasi raddoppiare il loro EBITDA, confermando una solida capacità di generazione di cassa adatta a rapidi reinvestimenti.L'attuale perimetro di consolidamento di Più Medical è costituito da farmacie consolidate che vantano: un CAGR medio del fatturato di circa il 5% (CAGR24-30), un margine EBITDA resiliente di circa il 18% entro il 2030 (6,4 milioni di euro di EBITDA), una solida generazione di FCF (3-4 milioni di euro di FCF ricorrenti a regime). Le operazioni di M&A mirano a incrementare ulteriormente la capacità di guidare il Gruppo Più Medical "all in" (perimetro attuale + farmacie da acquisire nel 2026-27-28) per raggiungeredi euro e un utile netto di circa 5 milioni di euro.