Soges Group, l'ampliamento di perimetro traina i ricavi del 2025 a 26,4 milioni (+58,3%)

(Teleborsa) -, PMI attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio, ha diffuso i risultati preliminari relativi all’esercizio 2025.In dettaglio, al 31 dicembre 2025, isi attestano a 26,4 milioni di euro, in crescita del 58,3% rispetto a 16,7 milioni registrati nell’esercizio 2024, grazie principalmente all’ampliamento del perimetro di consolidamento, in attuazione della strategia di crescita delineata in sede di IPO.Durante il 2025 la Società ha completato l’integrazione operativa di, già presenti nel perimetro di SOGES GROUP, che hanno iniziato a contribuire ai ricavi in funzione delle rispettive tempistiche di avvio. Nel medesimo esercizio è stata acquisita, il cui contributo ai ricavi risulta parziale a seguito della recente apertura.“Riteniamo che le basi poste nel 2025 siano fondamentali per la piena valorizzazione degli asset e per il progressivo miglioramento delle performance operative. Guardiamo al futuro con fiducia, consapevoli delle sfide del contesto macroeconomico ma forti di un portafoglio diversificato, di un brand riconoscibile e di una strategia chiara, orientata alla crescita sostenibile e alla generazione di valore per tutti gli stakeholder”, ha osservato ilNel corso del 2025, il portafoglio di strutture gestite da SOGES GROUP ha registrato unsuperiore all’84% e unpari a circa 159 euro, confermando la capacità della Società di mantenere indicatori operativi stabili e coerenti con il posizionamento di segmento, anche in una fase di intensa crescita e integrazione. In tale contesto, il primo anno diha rappresentato un elemento di particolare rilievo, configurandosi come la principale fonte di ricavi della Societànel 2025 e confermando il valore strategico dell’operazione.