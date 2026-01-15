Pattern, ValueTrack alza fair value dopo incremento partecipazione in SMT

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato a 5,60 euro
per azione (dai precedenti 5,20 euro) il fair value
su Pattern
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale.
Gli analisti ricordano che la società ha recentemente annunciato
l'acquisizione della quota di minoranza del 10% di Camer in SMT per un corrispettivo complessivo di 7,85 milioni di euro. Considerano positivamente l'accordo
in quanto: 1) aumenta l'esposizione al segmento di business più attraente di Pattern in termini di redditività, potenziale di crescita e resilienza; 2) migliora l'efficienza finanziaria, riducendo la perdita di dividendi a livello SMT (circa 200-300 mila euro per anno nel FY26E–27); 3) evita problemi di finanziamento, emettendo azioni a livello di holding e distribuendo liquidità a livello di filiale, vicino alla maggior parte del flusso di cassa operativo; 4) semplifica la governance e rimuove alcuni vincoli legati alle minoranze; 5) mantiene Stefano Casini con un ruolo di gestione strategica. In termini di prezzo, in valore assoluto è sostanzialmente allineato alle ipotesi relative al "valore delle minoranze", ma implica multipli inferiori alle attese/dati finanziari migliori.
Sulla base dei dati finanziari migliori nel settore della maglieria e degli ottimi KPI a 9 mesi (pubblicati a novembre), ValueTrack ha aggiornato le previsioni
e incorporato l'effetto dell'accordo, che è di per sé un incremento degli utili: sulla base delle stime circa 15-20% nel FY26E–27. Il più elevato DNF (circa 5,7 milioni di euro, sull'ipotesi di mix liquidità/azioni) sembra gestibile (circa 2,1x DNF/EBITDA FY26).
ValueTrack nota infine che la transazione offre vantaggi a medio termine non pienamente colti
dal DCF, come una governance semplificata, una minore perdita di dividendi e una maggiore esposizione ai futuri rialzi di M&A guidati dalla maglieria.