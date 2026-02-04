Elsa Solutions, ValueTrack alza fair value dopo 2025 migliore del previsto

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato a 3,20 euro
per azione (dal precedente 2,50 euro) il fair value
su ELSA Solutions
, società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose. Al fair value, il titolo si collocherebbe a 6,9x EV/EBITDA e 12,8x P/E 2027, sostanzialmente in linea con i competitor.
Gli analisti ricordano che il CdA ha approvato i KPI per l'esercizio 2025
, confermando un contesto di domanda ancora difficile e una visibilità ridotta
, evidenziando al contempo una ripresa incoraggiante nei progetti di elettrificazione di Aliant. Inoltre, il management: ha adottato una rigorosa disciplina costi/cash (proteggendo i margini unitari e limitando l'assorbimento del debito); ha determinato un tangibile aumento delle quote di mercato.
ValueTrack ha ribasato l'esercizio 2025 su KPI più solidi, incrementando l'EBITDA e riportando l'indebitamento netto a 2,6 milioni di euro (rispetto alla precedente stima di 4,0 milioni di euro) grazie a una più rigorosa disciplina del WC. Per gli esercizi 2026-2027, nonostante la visibilità limitata, ha incrementato le stime sull'EBITDA
medio del +18% grazie al rafforzamento dell'acquisizione ordini
, con un indebitamento netto in calo da 2,6 milioni di euro di dicembre 2025 a 2,3 milioni di euro di dicembre 2027.