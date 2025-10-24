Milano
Venerdì 24 Ottobre 2025, ore 10.24
Spagna, Tasso disoccupazione (QoQ) nel terzo trimestre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
24 ottobre 2025 - 09.10
Spagna,
Tasso disoccupazione nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +10,45%
, in aumento rispetto al precedente +10,29% (la previsione era +10,2%).
Condividi
