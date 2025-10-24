Milano 10:08
42.322 -0,14%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:08
9.581 +0,03%
Francoforte 10:07
24.168 -0,16%

Spagna, Tasso disoccupazione (QoQ) nel terzo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Spagna, Tasso disoccupazione (QoQ) nel terzo trimestre
Spagna, Tasso disoccupazione nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +10,45%, in aumento rispetto al precedente +10,29% (la previsione era +10,2%).
Condividi
```