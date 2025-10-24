Stati Generali Ho.Re.Ca, Arditi (Agrodipab): "Serve tavolo permanente al Mimit"

(Teleborsa) - "Dare identità alla filiera horeca: Riconoscere, Riformare, Rilanciare". Sarà questo il tema al centro della terza edizione degli, che si terranno a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il prossimo. Un evento che aspira a dare una voce unitaria ad un comparto che vale 107 miliardi di euro, incluso il settore della distribuzione, e che sino ad oggi non ha avuto una identità propria., fondatore di Ristopiù Lombardia e Presidente di Agrodipab Horeca, ha anticipato a Teleborsa alcuni spunti di riflessione."Abbiamo creato questa associazione tantissimi anni fa. Eravamo considerati degliperché, nell'ambito della filiera Ho.Re.Ca. dei distributori non si parlava mai. Comeabbiamo fatto diversealla Camera dei Deputati ed al Senato, abbiamo presentato dossier e proposte emendative, per spiegare quanto sono importanti i distributori e per far capire che siamo un anello di congiunzione fra l'industria ed i bar-ristoranti, e dunque un segmento strategico imprescindibile"."Abbiamo organizzato le tre edizioni degliperché ci aspettiamo di uscire da questa invisibilità istituzionale e vogliamo essere il motore della costituzione dell'identità di filiera. Vogliamo essere protagonisti perché veicoliamo e valorizziamo il cibo italiano ovunque, siamo ambasciatori delle eccellenze del nostro Paese, infatti i turisti vengono in Italia per visitare le città d'arte, ma anche per la cucina italiana. Vogliamo uscire questa impasse, perché non siamo abbastanza riconosciuti, e portare avanti un confronto con le Istituzioni, con tutti gli stakeholder e con i politici perché ci sia più visibilità, e ci consenta di migliorare il nostro lavoro e promuovere i nostri prodotti che, come noto in tutto il mondo, sono veramente straordinari""."L'intera filiera Ho.Re.Ca vale 107,1 miliardi, veramente un business interessante, noi distributori. Ma soprattutto bisogna vedere tutto il comparto del turismo, cui la filiera Ho.Re.Ca è legata. I turisti sicuramente vengono in Italia per vedere le opere d'arte ed il Vaticano ma, secondo i nostri calcoli, spendono dalle 12 alle 15 ore al giorno all'interno dei locali della nostra filiera, fra hotel, ristoranti e bar, ecco perchè è così importante per noi far vedere quanto valiamo e soprattutto quanto vale l'interconnessione tra i diversi segmenti della filiera e quali sono ledi una filiera riconosciuta per l'economia italiana"."Sicuramente, si parlerà del, un tema che seguiamo da anni, perché riteniamo non sia giusto essere costretti a pagare l'IVA anche quando il cliente non paga la fattura, perchè in questo modo la paghiamo due volte, sia al fornitore che la dovrà versare sia per il cliente con non ha saldato la fattura. Questo sistema non ha una logica e quindi questo sarà un tema fondamentale per noi e per le imprese a noi legate in una prospettiva di filiera"."Poi, ci sono i problemi connessi alla, in particolare alla patente, perché abbiamo tutti automezzi con la cella frigorifera, che possono portare fino a 35 quintali. Togliendo i 7-8 quintali della cella, la portata è minima, siamo sempre fuori peso. Per questo chiediamo una modifica del codice della strada che consenta di utilizzare laper la guida di veicoli fino a 42 quintali e mezzo, come accade per gli automezzi green che hanno le batterie, che godono di questa deroga di 7 quintali e mezzo, così almeno abbiamo una portata reale di 35 quintali"."Ma il tema centrale di questa III edizione degli Stati generali è rappresentato dalla richiesta corale di, un tavolo permanente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), qualetra istituzioni, imprese e associazioni rappresentative del settore, che consenta a tutti gli attori della filiera di essere costantemente in contatto il legislatore, per creare le basi per lo sviluppo competitivo, sostenibile e innovativo di tutto il comparto. Affinché la disciplina di settore sia sempre al passo coi tempi e con le esigenze del settore"."In sintesi, tutto questo per noi è fondamentale, per dare un buon servizio a tutti, pagando le tasse in maniera legittima e corretta senza le esasperazioni burocratiche, agevolando la conducibilità dei nostri veicoli, anche nei centri storici delle città e creare più reddito per tutti"."Per noi laè una nuova frontiera competitiva, un obiettivo fondamentale per lasciare un ambiente migliore del nostro e con meno plastica. Con la mia azienda, Ristopiù stiamo molto attenti all'ambiente, facciamo molte emissioni pareggiate acquistando certificati verdi e per questo vogliamo essere una. Ci occupiamo di formazione, cerchiamo di collaborare con aziende che utilizzano packaging riciclabili. Questo aspetto per noi è molto importante, perché poter riciclare tutto ciò che buttiamo via, sarebbe davvero un grande passo avanti"."Vogliamo aiutare i nostri clienti ed i nostri fornitori a migliorare, essere un po' ilverso un'economia molto più attenta all'ambiente ed alle persone. Dobbiamo quindi essere responsabili socialmente, far crescere i nostri collaboratori"."Anche laè un altro tema importantissimo. Se riusciamo a far capire a tutti che, se teniamo l'ambiente sicuro, non ci sono incidenti, c'è anche un risparmio di costi. Puntiamo tutto su una transizione sostenibile tra".