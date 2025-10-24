Milano 13:10
42.297 -0,20%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 13:11
9.573 -0,06%
Francoforte 13:11
24.196 -0,05%

Unione Europea, PMI manifatturiero in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, PMI manifatturiero in ottobre
Unione Europea, PMI manifatturiero in ottobre pari a 50 punti, in aumento rispetto al precedente 49,8 punti (la previsione era 49,8 punti).
Condividi
```