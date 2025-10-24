Milano 15:08
Usa, inflazione settembre +0,3% m/m e +3,0% a/a

(Teleborsa) - L'inflazione negli Stati Uniti è risultata inferiore alle attese degli analisti. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato, nel mese di settembre, un aumento dello 0,3% su base mensile, dopo il +0,4% del mese precedente e atteso dagli analisti.

Su base annua, la crescita dell'inflazione è stata del 3,0%, in lieve calo rispetto al 3,1% del consensus ma sopra il +2,9% rilevato il mese precedente.

Il "core" rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, a fronte del +0,3% di agosto e stimato dal mercato. La crescita tendenziale si attesta al +3,0%, sotto il 3,1% atteso dagli analisti e rilevato il mese precedente.

