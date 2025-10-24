Usa, inflazione settembre +0,3% m/m e +3,0% a/a

(Teleborsa) - L'inflazione negli Stati Uniti
è risultata inferiore alle attese
degli analisti. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato, nel mese di settembre
, un aumento dello 0,3% su base mensile
, dopo il +0,4% del mese precedente e atteso dagli analisti.
Su base annua
, la crescita dell'inflazione è stata del 3,0%
, in lieve calo rispetto al 3,1% del consensus ma sopra il +2,9% rilevato il mese precedente.
Il "core" rate
, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile
, a fronte del +0,3% di agosto e stimato dal mercato. La crescita tendenziale si attesta al +3,0%, sotto il 3,1% atteso dagli analisti e rilevato il mese precedente.(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)