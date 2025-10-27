Milano 16:30
42.937 +1,06%
Nasdaq 16:30
25.752 +1,55%
Dow Jones 16:30
47.441 +0,50%
Londra 16:30
9.649 +0,04%
Francoforte 16:30
24.258 +0,07%

Borsa: Exploit per Tokyo (+1,98%)

Il Nikkei 225 prende il via a 50.275,89 punti

In breve, Finanza
Mette il turbo il principale indice azionario giapponese, che tratta in rialzo dell'1,98%, a quota 50.275,89 in apertura.
