Milano 16:30
42.937 +1,06%
Nasdaq 16:30
25.752 +1,55%
Dow Jones 16:30
47.441 +0,50%
Londra 16:30
9.649 +0,04%
Francoforte 16:30
24.258 +0,07%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,02%

Hang Seng a 26.427,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,02%
Indice Hang Seng +1,02% a quota 26.427,34 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```