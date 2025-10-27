Milano 16:30
42.937 +1,06%
Nasdaq 16:30
25.752 +1,55%
Dow Jones 16:30
47.441 +0,50%
Londra 16:30
9.649 +0,04%
Francoforte 16:30
24.258 +0,07%

Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,44%

L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 47.412,8 punti

In breve, Finanza
Il Dow Jones avanza dello 0,44%, a quota 47.412,8 in apertura.
